ORFY

Ordify, birden fazla blok zinciri ağında yatırım deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış, özenle hazırlanmış bir ürün paketi sunmaktadır. Bu paket bir Launchpad, Köprü ve Cüzdan içermektedir. Paketin işlevselliğini geliştirmek için daha fazla araç ekleme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Kripto AdıORFY

SıralamaNo.4813

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2616700596362895,2024-04-10

En Düşük Fiyat0.001992156638983941,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaOrdify, birden fazla blok zinciri ağında yatırım deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış, özenle hazırlanmış bir ürün paketi sunmaktadır. Bu paket bir Launchpad, Köprü ve Cüzdan içermektedir. Paketin işlevselliğini geliştirmek için daha fazla araç ekleme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

