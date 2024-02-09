ORNJ

Orange, tüketicilerin ve işletmelerin Bitcoin ve diğer blok zinciri protokollerini yönetmelerine yardımcı olan ürün ve hizmetlerden oluşan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemidir.

Kripto AdıORNJ

SıralamaNo.2692

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz98,650,000

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9865%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7943700020083129,2024-02-09

En Düşük Fiyat0.002172221870087118,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBRC20

Sektör

Sosyal Medya

