OrtJob güvenli, merkeziyetsiz bir teknolojiye dayalı serbest çalışılabilen işler sunarken bu iki hayali gerçekleştirmek için oluşturulan DeFi ve kendi kendini yöneten DAO'nun desteklediği yeni bir blok zinciri platformudur. Serbest çalışanlar, aralarından seçim yapabilecekleri ödeme yöntemlerinin yanı sıra çok çeşitli iş seçeneklerine sahip olacaklar. İşveren ve serbest çalışanın ayrıntılı değerlendirmelerine ve açıklamalarına bakabilecekleri için kullanıcılara şeffaflık sağlar. Bu platformun en büyük avantajı, KOMİSYON ÜCRETİNİN olmamasıdır. Yani kullanıcıların emekleriyle kazandıkları paralardan kesinti olmayacaktır.

Kripto AdıORT

SıralamaNo.2542

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz816,719,844.8

Maksimum Arz900,000,000

Toplam Arz900,000,000

Dolaşım Oranı0.9074%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07457966384866581,2022-04-01

En Düşük Fiyat0.000417385460220987,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

