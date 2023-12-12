OSHI

Geçmişte, blok zinciri oyunlarındaki yönetişim tokenleri genellikle yalnızca oyun içeriğinin değerine dayanmaktaydı, bu da birçok tokenin uzun vadeli istikrar sürdürememesine ve fiyat çöküşlerine yol açmasına neden oluyordu. OSHI, uzun vadeli operasyon için tasarlanmış oyun içeriğini temel alırken, aynı zamanda sürdürülebilirlikleriyle bilinen yüksek değerli oyun IP'lerinin faydasını (token kullanım durumları) ve temel değerini hizalamayı amaçlamaktadır. Amaç, token değerinin uzun vadeli istikrarını sağlamaktır. Gelecekte, token ekonomisinin birden fazla içerik türüne yayılmasına olanak tanıyan bir ekosistem tasarlamak için de planlar bulunmaktadır. ""OSHI"" adı, kullanıcıların (fanların) uzun vadeli olarak oyundan keyif alması ve tokenler aracılığıyla gönül rahatlığıyla ""Oshi Katsu"" (favori karakterlerini destekleme) ile etkileşim kurma arzusunu yansıtmak için seçilmiştir.

Kripto AdıOSHI

SıralamaNo.3936

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06396470163479487,2024-04-03

En Düşük Fiyat0.010925594556825855,2023-12-12

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

