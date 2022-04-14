OVL

Overlay, ilk merkeziyetsiz veri türevleri protokolünü oluşturuyor. Bu sayede, ETH yakma işlemlerinden Twitch istatistiklerine, CS2 skinlerine, sıcaklığa ve hatta yetişkin içerik trendlerine kadar gerçek dünyadaki metrikler, zincir üstü ve karşı taraf riski olmadan işlem görebilir hâle geliyor. Overlay, karşı tarafın olmadığı alım satım işlemlerini mümkün kılmak için $OVL tokeni etrafında oluşturulmuş dinamik bir basma/yakma modeli kullanır ve geçmişte benzer ürün sınıfları için gerekli olan iki taraflı likiditenin geleneksel sınırlamalarını ortadan kaldırır. Bu model ile, uzun kuyruklu varlıkları ve egzotik piyasaları etkileyen likidite sorunu çözülür.

