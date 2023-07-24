PAAL

Paal, kripto para birimi alım satımı, araştırması ve yatırımında devrim yaratmak için yapay zekayı blok zinciri teknolojisiyle bütünleştiren yapay zeka odaklı bir platformdur. Özel yapay zeka çözümleri, etkileşimli botlar ve kripto endüstrisi için özel olarak tasarlanmış gelişmiş alım satım uygulamaları da dahil olmak üzere bir dizi araç sunmaktadır.

Kripto AdıPAAL

SıralamaNo.753

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.52%

Dolaşımdaki Arz995,807,657.8265892

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9958%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8629845256356732,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.000045882830722914,2023-07-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Loading...