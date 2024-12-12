PAI

ParallelAI, yapay zeka geliştiricilerinin hesaplama sürelerini 20 kata kadar kısaltmak için paralel işlemenin gücünü ortaya çıkarıyor. ParallelAI'nin teknolojisi, kodun otomatik olarak paralelleştirilmesini sağlayarak yapay zeka geliştiricilerinin karmaşık görevleri GPU'larda ve CPU'larda çalıştırmasını daha hızlı ve daha verimli hale getiriyor. Bu, yapay zeka uygulamalarının görevleri birden fazla işlem çekirdeğinde eş zamanlı olarak çalıştırabilmesini sağlayarak maliyeti ve işlem süresini azaltır.

Kripto AdıPAI

SıralamaNo.4209

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1954266875521964,2024-12-12

En Düşük Fiyat0.03348252392721677,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PAI/USDT
ParallelAI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
