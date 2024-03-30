PANDA

$PANDA, Solana’daki devrim niteliğindeki PANDA DeFi ekosisteminin yerel token’ıdır. Bu token şunları güçlendirir: • PANDA SWAP: Ultra hızlı, çok özellikli toplayıcı: 1 saniyeden kısa sürede onaylanan işlemler, gelişmiş yönlendirme, tüm havuzlar ve bonding eğrileri desteği, programlanabilir satış butonları, gerçek zamanlı havuz uyarıları. • Swap-to-Earn Ödülleri: $PANDA’yı esnek kilitleme süreleriyle (7–30 gün) stake ederek anında SOL ödülleri, yönlendirme bonusları ve topluluk gelir paylaşımı kazanın. • PANDA PAD Launchpad: Kodlama olmadan token oluşturun ve başlatın. 65K USD piyasa değerinde otomatik olarak Raydium’a likidite aktarımı, kalıcı likidite kilitleri, satış önleme korumaları (vesting + erken satış cezaları) ve tam şeffaflık—ön satış veya ekip tahsisi yok. Misyon: Solana’da DeFi’yi hız, güvenlik, topluluk odaklı lansmanlar ve gerçek kazançlarla yeniden tanımlamak.

Kripto AdıPANDA

SıralamaNo.3243

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz888,888,885

Maksimum Arz888,888,888

Toplam Arz888,888,885

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03023126779915948,2024-03-30

En Düşük Fiyat0.000054623425243731,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

