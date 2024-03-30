PANDA

$PANDA, Solana’daki devrim niteliğindeki PANDA DeFi ekosisteminin yerel token’ıdır. Bu token şunları güçlendirir: • PANDA SWAP: Ultra hızlı, çok özellikli toplayıcı: 1 saniyeden kısa sürede onaylanan işlemler, gelişmiş yönlendirme, tüm havuzlar ve bonding eğrileri desteği, programlanabilir satış butonları, gerçek zamanlı havuz uyarıları. • Swap-to-Earn Ödülleri: $PANDA’yı esnek kilitleme süreleriyle (7–30 gün) stake ederek anında SOL ödülleri, yönlendirme bonusları ve topluluk gelir paylaşımı kazanın. • PANDA PAD Launchpad: Kodlama olmadan token oluşturun ve başlatın. 65K USD piyasa değerinde otomatik olarak Raydium’a likidite aktarımı, kalıcı likidite kilitleri, satış önleme korumaları (vesting + erken satış cezaları) ve tam şeffaflık—ön satış veya ekip tahsisi yok. Misyon: Solana’da DeFi’yi hız, güvenlik, topluluk odaklı lansmanlar ve gerçek kazançlarla yeniden tanımlamak.

Kripto AdıPANDA

SıralamaNo.3243

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz888,888,885

Maksimum Arz888,888,888

Toplam Arz888,888,885

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03023126779915948,2024-03-30

En Düşük Fiyat0.000054623425243731,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Panda Swap
