$PARMA, harika bir geçmişe sahip bir futbol takımı olan efsanevi Parma Calcio 1913'ün Fan Tokenidir. $PARMA Fan Token, yenilikçi ve özel deneyimler yoluyla taraftar etkileşiminde devrim yaratmayı amaçlayan bir kripto para birimidir. Bu kriptoya sahip olanlar ayrıca anketlere katılabilecek, maç bileti kazanabilecek ve takımlarıyla ilgili önemli kararlar alabileceklerdir.

Kripto AdıPARMA

SıralamaNo.7269

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz20,000,000

Toplam Arz20,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.8319793099791744,2023-02-28

En Düşük Fiyat0.001399028640257023,2025-08-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

