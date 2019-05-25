PCX

ChainX, Substrate çerçevesi üzerinde geliştirilmiş PoS konsensüs ağıdır. Şu anda, yıllık POS yaklaşık %60 oranındadır. Yaygın olarak "Substrate'in İlk Zinciri" olarak anılır ve Polkadot Parachain haline dönüşecektir. Mainnet, 25 Mayıs 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk mainnet projesi olan ChainX, Polkadot Ekolojisi için varlık ağ geçidi inşa edecektir. BTC çapraz zinciri halihazırda tamamlandı. ETH, DOT, FIL, EOS ve diğer varlıklar için çapraz zincirleri kademeli olarak tamamlayacaktır. Chainx ayrıca BTC tabanlı DeFi, sabit coin, Dapp ve diğer uygulamalara dayanak sağlayan ilk Bitcoin akıllı sözleşme platformunu da inşa etti.

Kripto AdıPCX

SıralamaNo.2708

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz12,505,374.7

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz12,505,374.7

Dolaşım Oranı0.5954%

Arz Tarihi2019-05-25 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği19.7293763557,2020-08-27

En Düşük Fiyat0.015376120455519041,2025-11-03

Herkese Açık Blok ZinciriPCX

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

