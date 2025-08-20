PECH

PEPECASH, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde oluşturulmuş bir meme coindir ve internet meme kültüründen ve orijinal PEPE coinin ikonikleşme hayalinden esinlenmiştir. Girişim sermayesi veya spekülatif alım satım amacıyla değil, basit bir fikirle ortaya çıkmıştır: "Hadi bir deneyelim." Meme coinler, yatırım ile eğlenceyi ve güçlü topluluk katılımını harmanlayarak kripto alanında ilgi kazanmıştır. PEPECASH, değerin geleneksel ölçütlerle değil, kolektif inançla belirlendiği pazarlanabilirlik ruhunu somutlaştırır. Bir kişinin "PEPECASH’in değeri 1$" demesi önemli olmayabilir, ancak on binlerce hatta milyonlarca kişi aynı mesajı tekrar ettiğinde piyasa buna kulak vermeye başlar. PEPECASH, bu topluluk odaklı ivmeden yararlanmayı hedefler ve coşkuyu gerçek bir piyasa varlığına dönüştürmeyi amaçlar. Bu sadece bir coin değil, kültür, inanç ve ortak vizyonla şekillenen bir harekettir.

Kripto AdıPECH

SıralamaNo.3861

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000103158981235,2025-08-24

En Düşük Fiyat0.000000012813570799,2025-08-20

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

