PEEZY

Ethereum üzerine inşa edilen Peezy, Pepe'nin olmak istediği her şeydir. Havalı, kendine güvenen ve cesur. Zahmetsiz tarzı ve ana karakter enerjisiyle bir hip-hop kurbağası.

Kripto AdıPEEZY

SıralamaNo.1869

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz305,650,329,936

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz359,709,061,786

Dolaşım Oranı0.7265%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000017366930284222,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.000000008008476234,2024-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEthereum üzerine inşa edilen Peezy, Pepe'nin olmak istediği her şeydir. Havalı, kendine güvenen ve cesur. Zahmetsiz tarzı ve ana karakter enerjisiyle bir hip-hop kurbağası.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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