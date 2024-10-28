PEEZY

Ethereum üzerine inşa edilen Peezy, Pepe'nin olmak istediği her şeydir. Havalı, kendine güvenen ve cesur. Zahmetsiz tarzı ve ana karakter enerjisiyle bir hip-hop kurbağası.

Kripto AdıPEEZY

SıralamaNo.1869

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz305,650,329,936

Maksimum Arz420,690,000,000

Toplam Arz359,709,061,786

Dolaşım Oranı0.7265%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000017366930284222,2025-01-17

En Düşük Fiyat0.000000008008476234,2024-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEthereum üzerine inşa edilen Peezy, Pepe'nin olmak istediği her şeydir. Havalı, kendine güvenen ve cesur. Zahmetsiz tarzı ve ana karakter enerjisiyle bir hip-hop kurbağası.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.