Pendle, bir AMM sisteminde tokenize edilmiş gelecekteki getirinin alım satımını sağlayan ilk protokoldür. Getiri yaratan varlıkların sahiplerine ek getiri üretme ve gelecekteki getiriyi önceden kilitleme fırsatı sunarken, yatırımcılara temel bir teminata ihtiyaç duymadan gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunmayı amaçlıyoruz.

Kripto AdıPENDLE

SıralamaNo.122

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)25.26%

Dolaşımdaki Arz168,429,801.88159227

Maksimum Arz0

Toplam Arz281,527,448.45853144

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.517135769763217,2024-04-11

En Düşük Fiyat0.033486880201439986,2022-11-09

Herkese Açık Blok ZinciriETH

