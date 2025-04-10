PEPPER

The PEPPER Token is a community-driven powerhouse on the Chiliz Chain, specifically designed for sports and entertainment enthusiasts. With its vibrant token spirit, sustainable tokenomics, and active DAO governance, PEPPER has quickly been embraced by the Chiliz community.

HakkındaThe PEPPER Token is a community-driven powerhouse on the Chiliz Chain, specifically designed for sports and entertainment enthusiasts. With its vibrant token spirit, sustainable tokenomics, and active DAO governance, PEPPER has quickly been embraced by the Chiliz community.

