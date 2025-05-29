PEPU

Pepe efsanesinin, Katman 2 blok zincirinin en son teknolojisiyle buluştuğu PEPE Unchained dünyasına hoş geldiniz. İki kat staking ödülü, iki kat Pepe ve 100 kat eğlenceyi deneyimlemeye hazır olun!

Kripto AdıPEPU

SıralamaNo.1542

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz10,556,824,510

Maksimum Arz16,000,000,000

Toplam Arz16,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6598%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002805624327262823,2025-05-29

En Düşük Fiyat0.000296553195499302,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPepe efsanesinin, Katman 2 blok zincirinin en son teknolojisiyle buluştuğu PEPE Unchained dünyasına hoş geldiniz. İki kat staking ödülü, iki kat Pepe ve 100 kat eğlenceyi deneyimlemeye hazır olun!

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

PEPU/USDT
Pepe Unchained
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PEPU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
