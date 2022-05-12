PHB

Phoenix Global, tüketiciyi göz önünde bulundurularak işletmeler için tasarlanmıştır. Ölçeklendirmek için oluşturulmuş merkeziyetsiz tüketici uygulamalarını hızla geliştirin, dağıtın ve mevcut müşteri deneyimine adapte edin.

Kripto AdıPHB

SıralamaNo.741

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8.85%

Dolaşımdaki Arz60,262,487.92082817

Maksimum Arz64,000,000

Toplam Arz60,262,487.92082817

Dolaşım Oranı0.9416%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.094629014078536,2024-03-09

En Düşük Fiyat0.06654096148398123,2022-05-12

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPhoenix Global, tüketiciyi göz önünde bulundurularak işletmeler için tasarlanmıştır. Ölçeklendirmek için oluşturulmuş merkeziyetsiz tüketici uygulamalarını hızla geliştirin, dağıtın ve mevcut müşteri deneyimine adapte edin.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

