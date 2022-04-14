PHT

PHT Stablecoin, Filipin pezosuna sabitlenmiş çok zincirli, aşırı teminatlı bir stabil coindir. Filipinler ve Güneydoğu Asya'da hızlı, düşük maliyetli havaleleri, zincir üstü ödemeleri ve programlanabilir yerleşimleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıPHT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz287,850,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

