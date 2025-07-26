PHY

DePHY, AI ve DePIN ağları için merkeziyetsiz altyapı omurgasını inşa ediyor. DePIN ağlarının lansmanına ve ölçeklendirilmesine yardımcı olarak başladık. DePIN donanımını ortaklaşa geliştirip ürettik, DePHY'nin Mesajlaşma Katmanı'nı kullanarak onu zincir üstünde bağladık ve madencilik ödüllerini tokenize ederek yeni likidite sağladık. Şimdi, dünyanın ilk merkeziyetsiz MCP hizmet ağını desteklemek için temelimizi genişletiyoruz. Bu sayede AI'lar (LLM'ler) dış kaynak verilerini ve gerçek dünya verilerini alabilir ve fiziksel altyapı ile etkileşime girebilir.

