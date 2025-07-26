PHY

DePHY, AI ve DePIN ağları için merkeziyetsiz altyapı omurgasını inşa ediyor. DePIN ağlarının lansmanına ve ölçeklendirilmesine yardımcı olarak başladık. DePIN donanımını ortaklaşa geliştirip ürettik, DePHY'nin Mesajlaşma Katmanı'nı kullanarak onu zincir üstünde bağladık ve madencilik ödüllerini tokenize ederek yeni likidite sağladık. Şimdi, dünyanın ilk merkeziyetsiz MCP hizmet ağını desteklemek için temelimizi genişletiyoruz. Bu sayede AI'lar (LLM'ler) dış kaynak verilerini ve gerçek dünya verilerini alabilir ve fiziksel altyapı ile etkileşime girebilir.

Kripto AdıPHY

SıralamaNo.2977

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.49%

Dolaşımdaki Arz72,292,500

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0722%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10505401205828585,2025-07-26

En Düşük Fiyat0.001314642193048652,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin.
PHY/USDT
DePHY
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PHY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
