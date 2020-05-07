PIB

Pibble, bu yılın başlarında başlatılan P2E (Play to Earn) oyun platformu "Play Meta"da temel para birimi olarak kullanılan bir para birimidir. Pibble'ın kendi P2E Oyunu Bomul-planet de dahil olmak üzere çeşitli oyun şirketlerinin gelecekte PlayMeta'da faaliyet göstermesi planlandığından, PIBLE'a olan talebin hızla artması beklenmektedir. Pibble ayrıca Şubat ayında Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Netmarble ile blok zinciri, defi ve NFT gibi alanlarda bir iş anlaşması imzalamıştır.

Kripto AdıPIB

SıralamaNo.1348

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz24,102,500,892.670006

Maksimum Arz30,000,000,000

Toplam Arz29,648,500,892.670006

Dolaşım Oranı0.8034%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği292.4109226098197,2021-11-29

En Düşük Fiyat0.000056931377751,2020-05-07

Herkese Açık Blok ZinciriKLAY

Sektör

Sosyal Medya

