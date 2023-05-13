PIKABOSS

Pikaboss, herkesin sonu gelmeyen DoggyFroggy türevi paralarla yozlaşmasını izlemekten bıktı. Köpekler ve kurbağalar günlerini yaşadı. Dünyanın en parodik yaratığının memelerin kralı olarak hüküm sürmesinin zamanı geldi Pikaboss, memecoinlere biraz parodi vermek için burada. Kara liste olmadan, ücretsiz token olmadan, ön satış olmadan, sıfır vergi uygulanarak, %100 Likidite Havuzuyla, LP Yakılarak ve Sözleşme Yenilenerek gizli bir şekilde başlatılan PIKA, sonsuza dek insanların coinidir. Saf Pika Gücü ile beslenen PIKA'nın size yol göstermesine izin verin.

Kripto AdıPIKABOSS

SıralamaNo.937

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz420,690,000,000,000

Maksimum Arz420,690,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000004170812336674,2024-03-22

En Düşük Fiyat0.000000000004630634,2023-05-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

