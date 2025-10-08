PIPE

Pipe Network, içerik teslimi, depolama ve yapay zekâ (AI) çıkarımı süreçlerini bir araya getiren merkeziyetsiz bir uç süper bulut sistemidir. Bu ağ, bant genişliği, depolama ve işlem kaynakları sağlayan bağımsız düğümleri koordine eder ve karşılığında, ağın yerel fayda tokeni olan PIPE ile ödüllendirir. PIPE, bant genişliği, depolama ve işlem kredileri için kullanılır; kullanım, kriptografik kanıtlarla doğrulanır ve token tüketimini doğrudan ağ etkinliğine bağlayan bir "yak ve kredi kazan" modeliyle çalışır.

Kripto AdıPIPE

SıralamaNo.1236

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.49%

Dolaşımdaki Arz100,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.34291515733046557,2025-10-08

En Düşük Fiyat0.05288812467524619,2025-10-17

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

