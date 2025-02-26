PI

Pi Network, yaygın erişilebilirlik ve gerçek dünyada kullanım için tasarlanmış bir sosyal kripto para birimi, geliştirici platformu ve ekosistemdir. Blok zinciri ekosistemi üzerine inşa edilen uygulamaları desteklerken, kullanıcıların mobil dostu bir arayüz kullanarak Pi madenciliği ve işlemlerini yapmalarını sağlar. Pi, 19 milyondan fazla kimliği doğrulanmış (yerel KYC çözümü aracılığıyla) ve 10 milyondan fazla Mainnet'e taşınmış 60 milyondan fazla etkileşimli kullanıcıya sahiptir.

Kripto AdıPI

SıralamaNo.42

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.61%

Dolaşımdaki Arz8,332,815,590.591362

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0833%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9816444104522235,2025-02-26

En Düşük Fiyat0.1585252367970691,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriPINETWORK

HakkındaPi Network, yaygın erişilebilirlik ve gerçek dünyada kullanım için tasarlanmış bir sosyal kripto para birimi, geliştirici platformu ve ekosistemdir. Blok zinciri ekosistemi üzerine inşa edilen uygulamaları desteklerken, kullanıcıların mobil dostu bir arayüz kullanarak Pi madenciliği ve işlemlerini yapmalarını sağlar. Pi, 19 milyondan fazla kimliği doğrulanmış (yerel KYC çözümü aracılığıyla) ve 10 milyondan fazla Mainnet'e taşınmış 60 milyondan fazla etkileşimli kullanıcıya sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
PI/USDC
Pi Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PI)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PI/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PI)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...