Pi Network, yaygın erişilebilirlik ve gerçek dünyada kullanım için tasarlanmış bir sosyal kripto para birimi, geliştirici platformu ve ekosistemdir. Blok zinciri ekosistemi üzerine inşa edilen uygulamaları desteklerken, kullanıcıların mobil dostu bir arayüz kullanarak Pi madenciliği ve işlemlerini yapmalarını sağlar. Pi, 19 milyondan fazla kimliği doğrulanmış (yerel KYC çözümü aracılığıyla) ve 10 milyondan fazla Mainnet'e taşınmış 60 milyondan fazla etkileşimli kullanıcıya sahiptir.

Kripto AdıPI

SıralamaNo.42

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.61%

Dolaşımdaki Arz8,332,815,590.591362

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0833%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9816444104522235,2025-02-26

En Düşük Fiyat0.1585252367970691,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriPINETWORK

Sektör

Sosyal Medya

