Play Solana is a Web3 gaming platform built on Solana, becoming the de facto SuperHub where hardware, games, and branded IP merge with GameFi and DeFi to let gamers play, build, live, and earn.

Kripto AdıPLAYSOLANA

SıralamaNo.3938

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.029995721646931806,2025-11-14

En Düşük Fiyat0.003558089953247209,2026-01-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Play Solana is a Web3 gaming platform built on Solana, becoming the de facto SuperHub where hardware, games, and branded IP merge with GameFi and DeFi to let gamers play, build, live, and earn.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


