PLN

PLN'nin Devrim Niteliğindeki Yenilenmesi: Lüks ve Dijital Varlıklar Arasında Köprü Kuruyor. Dijital ve gerçek dünyalar arasındaki sınırların hızla belirsizleştiği bir çağda PLN, kripto para tokenini, lüksü en son teknolojiyle birleştiren devrim niteliğinde bir varlığa dönüştürerek yeni bir standart belirliyor.

Kripto AdıPLN

SıralamaNo.2041

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz86,063,705

Maksimum Arz700,000,000

Toplam Arz343,969,593.2933345

Dolaşım Oranı0.1229%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13629674047096693,2024-09-27

En Düşük Fiyat0.010071304197133766,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPLN'nin Devrim Niteliğindeki Yenilenmesi: Lüks ve Dijital Varlıklar Arasında Köprü Kuruyor. Dijital ve gerçek dünyalar arasındaki sınırların hızla belirsizleştiği bir çağda PLN, kripto para tokenini, lüksü en son teknolojiyle birleştiren devrim niteliğinde bir varlığa dönüştürerek yeni bir standart belirliyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.