PLTX

Planaletix'in PLTX'i, yapay zekâ ekosisteminin günlük kullanımını güçlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir yardımcı Yapay Zekâ tokenidir. Bu ekosistem, aşağıdakileri içerir: Genaty.ai - Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri için DNA testlerinin ödemesini yapabilir, genetik bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir ve alım satım yapabilir. PLXbusiness.com - İşletmelerin otomasyon, içerik oluşturma ve yapay zekâ destekli iş çözümleri için PLTX tokenleri kullanarak yapay zekâ modellerine ve serbest çalışanlara ödeme yaptığı merkeziyetsiz bir pazar yeri. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen PLTX, ultra hızlı işlemler, minimum gaz ücretleri ve yüksek ölçeklenebilirlik sunarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için yapay zekâ destekli çözümlere sorunsuz entegrasyon sağlar.

Kripto AdıPLTX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,962,010

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

