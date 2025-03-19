PLUME

Plume Network, gerçek dünya varlıklarının hızlı bir şekilde benimsenmesini ve talep odaklı entegrasyonunu sağlayan, RWAfi için özel olarak tasarlanmış ilk tam yığın L1 RWA Zinciri ve ekosistemidir.

Kripto AdıPLUME

SıralamaNo.321

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)16.12%

Dolaşımdaki Arz3,135,813,492

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3135%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2474889341550818,2025-03-19

En Düşük Fiyat0.018189524695738892,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

