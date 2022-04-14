PLUS

PlusMore is an AI-powered Rewards-as-a-Service (RaaS) platform that turns loyalty from a cost center into a profit engine for businesses, and real value for users. At the core of the ecosystem is the PLUS token, a Web3 reward that is always redeemable for $10 of real-world benefits inside the PLUS MORE marketplace, including gift cards, travel, hotel stays, cashback, and more. Unlike inflationary points or unsustainable “yield” models, PLUS MORE is funded by merchants and partners, creating a sustainable, revenue-sharing rewards network.

PlusMore is an AI-powered Rewards-as-a-Service (RaaS) platform that turns loyalty from a cost center into a profit engine for businesses, and real value for users. At the core of the ecosystem is the PLUS token, a Web3 reward that is always redeemable for $10 of real-world benefits inside the PLUS MORE marketplace, including gift cards, travel, hotel stays, cashback, and more. Unlike inflationary points or unsustainable "yield" models, PLUS MORE is funded by merchants and partners, creating a sustainable, revenue-sharing rewards network.

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

