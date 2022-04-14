PMIND

PlayMind, GameFi ve NFT ekonomileri için özel olarak tasarlanmış, BNB Chain üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir akıllı getiri protokolüdür. Yapay Zekâ otomasyonu, çoklu zincir DeFi stratejileri ve DAO yönetişimini bir araya getiren PlayMind, kullanıcıların GameFi evreninde varlıklarını kazanma, koruma ve kullanma şeklini dönüştürür. Parçalı çiftliklerden akıllı optimizasyona kadar PlayMind, programlanabilir GameFi getirileri için yeni nesil altyapıdır.

Kripto AdıPMIND

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
