PNDR

Ponder, EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protokolleri ve çok daha fazlası gibi tüm Web3 trendleri için yapay zekâ destekli karşılaştırma motorudur. Ponder, önde gelen trendleri belirlemek için Llama3 ve Mistral gibi gelişmiş LLM'lerden yararlanır.

Kripto AdıPNDR

SıralamaNo.4293

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08320081461131855,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.000700242894647069,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPonder, EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protokolleri ve çok daha fazlası gibi tüm Web3 trendleri için yapay zekâ destekli karşılaştırma motorudur. Ponder, önde gelen trendleri belirlemek için Llama3 ve Mistral gibi gelişmiş LLM'lerden yararlanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.