PNIC

Phoenic Token güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Merkeziyetsiz, gözetimsiz bir çerçevede çalışır ve kullanıcıların üçüncü taraf müdahalesi olmadan varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu token, çeşitli platformlara ve uygulamalara entegre edilerek gerçek dünyadaki finansal etkileşimler için faydasını artırır.

Kripto AdıPNIC

SıralamaNo.2011

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz254,367,022.35

Maksimum Arz5,555,000,000

Toplam Arz5,555,000,000

Dolaşım Oranı0.0457%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4737735453901514,2024-06-29

En Düşük Fiyat0.000283492125889431,2024-09-19

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

HakkındaPhoenic Token güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Merkeziyetsiz, gözetimsiz bir çerçevede çalışır ve kullanıcıların üçüncü taraf müdahalesi olmadan varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu token, çeşitli platformlara ve uygulamalara entegre edilerek gerçek dünyadaki finansal etkileşimler için faydasını artırır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
PNIC/USDT
Phoenic
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PNIC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PNIC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PNIC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...