PNIC

Phoenic Token güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Merkeziyetsiz, gözetimsiz bir çerçevede çalışır ve kullanıcıların üçüncü taraf müdahalesi olmadan varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu token, çeşitli platformlara ve uygulamalara entegre edilerek gerçek dünyadaki finansal etkileşimler için faydasını artırır.

Kripto AdıPNIC

SıralamaNo.2011

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz254,367,022.35

Maksimum Arz5,555,000,000

Toplam Arz5,555,000,000

Dolaşım Oranı0.0457%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4737735453901514,2024-06-29

En Düşük Fiyat0.000283492125889431,2024-09-19

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

HakkındaPhoenic Token güvenli, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için tasarlanmış bir kripto para birimidir. Merkeziyetsiz, gözetimsiz bir çerçevede çalışır ve kullanıcıların üçüncü taraf müdahalesi olmadan varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu token, çeşitli platformlara ve uygulamalara entegre edilerek gerçek dünyadaki finansal etkileşimler için faydasını artırır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.