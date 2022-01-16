POKT

Pocket Network, Web3 uygulamaları için oluşturulmuş, binlerce düğümden oluşan bir ağ aracılığıyla herhangi bir blok zincirine veri aktaran merkeziyetsiz blok zinciri API arayüzüdür. Pocket Network protokolü aktarılan tüm verileri doğrular ve katılımcı düğümleri POKT ile orantılı olarak ödüllendirir.

Kripto AdıPOKT

SıralamaNo.607

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz2,275,631,504.638925

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,376,850,989.792054

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.099854645224399,2022-01-16

En Düşük Fiyat0.008747360397530879,2025-04-17

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaPocket Network, Web3 uygulamaları için oluşturulmuş, binlerce düğümden oluşan bir ağ aracılığıyla herhangi bir blok zincirine veri aktaran merkeziyetsiz blok zinciri API arayüzüdür. Pocket Network protokolü aktarılan tüm verileri doğrular ve katılımcı düğümleri POKT ile orantılı olarak ödüllendirir.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

POKT/USDT
Pocket Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (POKT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
