Polymesh, yasal düzenlemelere tabi varlıklar ve sermaye piyasaları için özel olarak tasarlanmış, izinli bir halka açık blok zinciridir. Yönetim, kimlik, uyumluluk, gizlilik ve uzlaşma ile ilgili zorlukları çözerek eski süreçleri kolaylaştırır ve yeni finansal araçların önünü açar.

Kripto AdıPOLYX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,197,990,594

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriPOLYMESH

Polymesh, yasal düzenlemelere tabi varlıklar ve sermaye piyasaları için özel olarak tasarlanmış, izinli bir halka açık blok zinciridir. Yönetim, kimlik, uyumluluk, gizlilik ve uzlaşma ile ilgili zorlukları çözerek eski süreçleri kolaylaştırır ve yeni finansal araçların önünü açar.

Sektör

