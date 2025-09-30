POP

Zypher Network, güvene dayalı olmayan yapay zekâ aracısı için bir ZK hesaplama katmanıdır. Orta katman yazılım çözümleri (Proof of Prompt, Proof of Inference), kamuoyunun bilgisi olmadan yapay zekâ aracısının veri tutarlılığını ve bütünlüğünü garanti eder. ZK tabanlı uygulama altyapısı ile Zypher, insanlar ve yapay zekâ aracıları için güvenli, otonom, görev açısından kritik ve finansal açıdan hassas zincir üstü işlemler sunmaktadır.

Kripto AdıPOP

SıralamaNo.2066

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.33%

Dolaşımdaki Arz1,568,749,999

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1568%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0122852444917876,2025-09-30

En Düşük Fiyat0.00060867793432189,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

