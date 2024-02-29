PORTAL

Portal platformu, Web3 oyunlarını keşfetmeyi ve oynamayı sorunsuz ve kolay hale getirmektedir. Tek bir hesap katmanı aracılığıyla, ana akım oyuncular nihayet en büyük web3 oyun ağına sorunsuz bir deneyimle erişebilirler.

Kripto AdıPORTAL

SıralamaNo.1005

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.79%

Dolaşımdaki Arz589,550,800.0406352

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.5895%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.414736210180382,2024-02-29

En Düşük Fiyat0.007588891681709879,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.