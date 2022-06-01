PORTUMA

Kripto AdıPORTUMA

SıralamaNo.2551

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz3,784,748,038

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,864,463,555

Dolaşım Oranı0.3784%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00416911829486032,2022-06-01

En Düşük Fiyat0.000070342407221662,2025-04-08

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPortuma ile proje ekibi, küresel kullanıcı tabanı 3 milyarı aşan oyun sektöründe, reklam veren markaları ve oyun stüdyolarını bir araya getirerek oyun deneyimini bozmayan reklamların yayınlanmasını sağlayan bir platform oluşturmuştur. Ayrıca Portuma Token ile oyun oynayan kullanıcıların oyun oynadıkça Portuma token kazanabilecekleri bir kazanç modeli oluşturulmuştur. Tüm bunları kapsayan Portuma Ekosistemi, oyun içi reklamcılık ile oyun içi ekonomiyi birleştiren bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Sektör

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.