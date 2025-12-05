POWER

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Kripto AdıPOWER

SıralamaNo.607

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)11.02%

Dolaşımdaki Arz210,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.21%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4109027396063902,2025-12-24

En Düşük Fiyat0.0660522171533936,2025-12-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Loading...