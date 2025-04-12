PROMPT

Wayfinder, zincirler arası işlemler için yapay zekâ aracıları oluşturmak, akıllı sözleşmeler yazmak ve yayınlamak ve otonom görevler gerçekleştirmek için bir platformdur.

Kripto AdıPROMPT

SıralamaNo.721

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.69%

Dolaşımdaki Arz378,233,438

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3782%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6176829015165045,2025-04-12

En Düşük Fiyat0.05040961892163516,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

