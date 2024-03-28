PROPC

Propchain, kullanıcılarına küresel gayrimenkullere ve her türden, boyuttan, değerden ve konumdan geliştirmelere yatırım yapma araçları sağlayan bir gayrimenkul yatırım piyasasıdır. Propchain, platformumuzdaki deneyiminizi kolaylaştırmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanır ve geleneksel yatırım yöntemlerinin aksine bölüştürülmüş gayrimenkule yatırım yapmanıza olanak tanır.

Kripto AdıPROPC

SıralamaNo.1038

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.38%

Dolaşımdaki Arz42,672,955.97158495

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.4267%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.341897333509249,2024-03-28

En Düşük Fiyat0.207148192891333,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

