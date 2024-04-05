PROPS

Güneydoğu Asya'da tokenleştirilmiş bir gayrimenkul yatırım pazaryeri olan Propbase, kısmi mülkiyetle 100 $ gibi düşük bir fiyata yüksek kaliteli esnek gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmanıza, kira getirisi elde etmenize ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden satış yapmanıza olanak tanır. $PROPS, propbase ekosistemine güç veren yerel fayda tokenidir.

Kripto AdıPROPS

SıralamaNo.1474

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.56%

Dolaşımdaki Arz450,729,691.25371945

Maksimum Arz1,200,000,000

Toplam Arz1,200,000,000

Dolaşım Oranı0.3756%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2718274596699227,2024-04-05

En Düşük Fiyat0.00813736626872122,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

Sektör

Sosyal Medya

