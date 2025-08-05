PROVE

Succinct Network, dünyadaki yazılımları kanıtlayan merkeziyetsiz bir protokoldür. Ağ, dünyanın en verimli ve sağlam kanıtlama kümesini oluşturmak için, kanıt yarışmaları adı verilen yeni bir teşvik mekanizması aracılığıyla sıfır bilgi kanıtları üreten dağıtık bir kanıtlayıcı grubunu koordine eder. Succinct Network, SP1 ile birlikte tasarlanan ve kanıt yarışmaları adı verilen rekabetçi bir açık artırma mekanizmasıyla desteklenen, küresel ve dağıtılmış bir kanıtlama kümesi fikrini ortaya koyarak, dünyadaki kanıtlama kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir.

Kripto AdıPROVE

SıralamaNo.199

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)607.68%

Dolaşımdaki Arz195,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.195%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5362892440888056,2025-08-06

En Düşük Fiyat0.5842837841368191,2025-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSuccinct Network, dünyadaki yazılımları kanıtlayan merkeziyetsiz bir protokoldür. Ağ, dünyanın en verimli ve sağlam kanıtlama kümesini oluşturmak için, kanıt yarışmaları adı verilen yeni bir teşvik mekanizması aracılığıyla sıfır bilgi kanıtları üreten dağıtık bir kanıtlayıcı grubunu koordine eder. Succinct Network, SP1 ile birlikte tasarlanan ve kanıt yarışmaları adı verilen rekabetçi bir açık artırma mekanizmasıyla desteklenen, küresel ve dağıtılmış bir kanıtlama kümesi fikrini ortaya koyarak, dünyadaki kanıtlama kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.