PRTG projesi, sürdürülebilir yönetim için yerleşik ESG'ye sahiptir ve birçok kullanıcı ve işletmenin çevre ve büyüme ile işbirliği yapmasını sağlamaktan sorumludur.

Kripto AdıPRTG

SıralamaNo.5174

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği70.02229836886762,2023-12-02

En Düşük Fiyat0.31744360961715085,2023-12-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.