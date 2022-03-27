PRX

Parex Network, kullanıcı dostu merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri sunmak üzere tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciri ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu ile Parex, geliştiricilere üzerinde çalışabilecekleri tanıdık bir ortam sunarak Web3 uygulamaları için sağlam bir temel oluşturur. Yerel tokeni PRX tarafından desteklenen Parex, işlemlerden yönetişime kadar kritik ağ işlevlerini güçlendirir.

Kripto AdıPRX

SıralamaNo.3100

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.30%

Dolaşımdaki Arz13,660,249

Maksimum Arz77,000,000

Toplam Arz41,512,309

Dolaşım Oranı0.1774%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.014024983935393,2022-03-27

En Düşük Fiyat0.005923453116058473,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaParex Network, kullanıcı dostu merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri sunmak üzere tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciri ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu ile Parex, geliştiricilere üzerinde çalışabilecekleri tanıdık bir ortam sunarak Web3 uygulamaları için sağlam bir temel oluşturur. Yerel tokeni PRX tarafından desteklenen Parex, işlemlerden yönetişime kadar kritik ağ işlevlerini güçlendirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
PRX/USDT
Parex
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PRX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PRX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PRX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...