Parex Network, kullanıcı dostu merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri sunmak üzere tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciri ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu ile Parex, geliştiricilere üzerinde çalışabilecekleri tanıdık bir ortam sunarak Web3 uygulamaları için sağlam bir temel oluşturur. Yerel tokeni PRX tarafından desteklenen Parex, işlemlerden yönetişime kadar kritik ağ işlevlerini güçlendirir.

Kripto AdıPRX

SıralamaNo.3100

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.30%

Dolaşımdaki Arz13,660,249

Maksimum Arz77,000,000

Toplam Arz41,512,309

Dolaşım Oranı0.1774%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.014024983935393,2022-03-27

En Düşük Fiyat0.005923453116058473,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

