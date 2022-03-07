PSTAKE

pSTAKE, stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açan likit bir stake protokolüdür. PoS tokenlerini stake edenler artık bu varlıkların likiditesini korurken varlıklarını stake edebilirler. Kullanıcılar, pSTAKE ile stake ederken stake ödülleri kazanır ve ayrıca ek getiri (stake ödüllerine ek olarak getiri) elde etmek için DeFi'de kullanılabilen 1:1 sabitlenmiş stake temsili tokenler (stkTOKENl'er) alır.

Kripto AdıPSTAKE

SıralamaNo.1373

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.96%

Dolaşımdaki Arz439,651,042

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.8793%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2477214231597014,2022-03-07

En Düşük Fiyat0.00862981543543736,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
