PTC

Polyverse, oyunculara gerçek dijital varlık sahipliği ile birlikte sürükleyici, tarayıcı tabanlı oyuna kesintisiz erişim sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde çok zincirli bir blok zinciri oyun ekosistemidir. Polyverse token: PATIC (PTC) oyun içi işlemlerini, NFT alım satımını, stake ödüllerini, merkeziyetsiz yönetişimi ve Ethereum ile WAX arasında zincirler arası birlikte çalışabilirliği desteklemektedir. Stratejik ortaklıklar, güçlü token ekonomileri ve özel bir topluluk ile Polyverse, Web3 oyun inovasyonunun ön saflarında yer alıyor.

Kripto AdıPTC

SıralamaNo.3933

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz50.000.000.000

Toplam Arz50.000.000.000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002557405672019228,2025-05-11

En Düşük Fiyat0.000549120389479514,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPolyverse, oyunculara gerçek dijital varlık sahipliği ile birlikte sürükleyici, tarayıcı tabanlı oyuna kesintisiz erişim sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde çok zincirli bir blok zinciri oyun ekosistemidir. Polyverse token: PATIC (PTC) oyun içi işlemlerini, NFT alım satımını, stake ödüllerini, merkeziyetsiz yönetişimi ve Ethereum ile WAX arasında zincirler arası birlikte çalışabilirliği desteklemektedir. Stratejik ortaklıklar, güçlü token ekonomileri ve özel bir topluluk ile Polyverse, Web3 oyun inovasyonunun ön saflarında yer alıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.