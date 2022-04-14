PUBLIC

PublicAI, yapay zekâ sistemlerini eğitmek ve yönlendirmek üzere gerçek dünya verilerine katkıda bulunarak ve bu verileri doğrulayarak herkesin kazanç elde etmesini sağlayan, yapay zekâ için merkeziyetsiz bir insan katmanı inşa ediyor.

Kripto AdıPUBLIC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNEAR

Sektör

Sosyal Medya

