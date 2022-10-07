PUMLX

PUML, Avustralya merkezli bir WEB3 Oyunlaştırılmış Sağlık, Refah ve Spor Platformudur. Tüketicilerle sağlıklı davranışları teşvik etmek ve ödüllendirmek için gamefi ve socialfi kullanan fiziksel ve zihinsel sağlık mücadeleleri yönetme konusunda uzmanız. Spor ve Sporcu NFT'leri, üyelerimizin giyilebilir sağlık verilerini toplarken insanları aktif ve sağlıklı olmaya motive etmek için kullanılmaktadır. Kitlesel bir tüketici Web2'den Web3'e Benimseme platformu olarak gamefi mücadelelerimizi Şirketler, Spor Markaları, Koşu Kulüpleri ve Web3 toplulukları için de uyguluyoruz.

Kripto AdıPUMLX

SıralamaNo.2867

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz129,250,174

Maksimum Arz0

Toplam Arz495,142,858

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07747265475856323,2022-10-07

En Düşük Fiyat0.000250137201915361,2025-06-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
PUMLX/USDT
PUMLx
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PUMLX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
