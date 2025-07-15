PUMPBTC

PumpBTC, Babylon'da BTC sahiplerinin ekstra ödüller için likiditeyi korurken Babylon stakingine katılmalarını sağlayan likit bir staking protokolüdür. Yeni platformumuz BTC-fi Yield Vault, BTC cinsinden ölçeklenebilir DeFi getirilerinin yanı sıra CeFi düzeyinde güvenlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıPUMPBTC

SıralamaNo.1126

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,68%

Dolaşımdaki Arz285.000.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.285%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6234053844238546,2025-09-22

En Düşük Fiyat0.005963806888961928,2025-07-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

PUMPBTC/USDC
pumpBTC
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (PUMPBTC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
