PUNDIAI

Pundi AI, kullanıcıların kişisel verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir araç setidir. Blockchain teknolojisini Pundi AI Veri Platformu, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Veri Pazar Yeri ve Purse+ gibi yenilikçi AI veri araçlarıyla birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler için artan talebi karşılamaktadır. Pundi AI, 2024 yılında Pundi X tarafından yaratılmış olup, merkeziyetsiz bir araç seti ile yapay zeka geliştirmesini demokratikleştirmektedir. Omnilayer, veri etiketleme ve açıklama platformu, AI ajanları ve veri ticareti için bir AI pazaryeri gibi hizmetler sunmaktadır.

Kripto AdıPUNDIAI

SıralamaNo.997

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)79.78%

Dolaşımdaki Arz7,057,612

Maksimum Arz18,930,226

Toplam Arz8,312,980

Dolaşım Oranı0.3728%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği18.389348329635098,2025-05-17

En Düşük Fiyat1.8253727976425043,2025-08-26

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaPundi AI, kullanıcıların kişisel verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir araç setidir. Blockchain teknolojisini Pundi AI Veri Platformu, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Veri Pazar Yeri ve Purse+ gibi yenilikçi AI veri araçlarıyla birleştirerek, kullanıcı odaklı çözümler için artan talebi karşılamaktadır. Pundi AI, 2024 yılında Pundi X tarafından yaratılmış olup, merkeziyetsiz bir araç seti ile yapay zeka geliştirmesini demokratikleştirmektedir. Omnilayer, veri etiketleme ve açıklama platformu, AI ajanları ve veri ticareti için bir AI pazaryeri gibi hizmetler sunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.