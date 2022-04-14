PYBOBO

Capybobo is creating the next-generation Web3-native Art Toy IP — where gaming, collectibles, and real-world design merge into one seamless experience. Starting with a GameFi foundation and rarity-driven airdrops, the project bridges digital and physical ownership through Outfits for Art Toys, NFT-linked blind boxes, and PBT (Physical-Backed Token) authentication services.Players can utilise $CAPY to unlock long-term game rewards, purchase in-game skins that match real-world outfits, and collect physical toys tied to unique on-chain NFTs. By combining the energy of gaming culture with the style of streetwear and the authenticity of designer toys, Capybobo aims to become a global lifestyle brand with flagship stores, global collaborations, and a thriving community.

Kripto AdıPYBOBO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
